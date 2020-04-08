"كورونا" يوجه ضربة قوية لاحتياطيات مصر الأجنبية

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أعلن البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية هبط إلى 40.1 مليار دولار في نهاية مارس من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير.

ويأتي هذا الهبوط في الاحتياطيات الأجنبية بعد اتجاه صعودي مطرد في الأشهر السابقة وبينما تحاول مصر التغلب على الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن البنك المركزي استخدامه حوالي 5.4 مليار دولار لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

وجاء في بيان البنك أن التراجع يأتي بعد ضربة غير مسبوقة للأسواق المالية العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا مما أسفر عن أشد نزوح لاستثمارات المحافظ من الأسواق الناشئة ومن بينها السوق المصري.

ورغم التراجع قال البنك إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي قادرة على تغطية الواردات لمدة 8 أشهر ومكنت البلاد من الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالديون.