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سول (رويترز) - قالت سامسونج إلكترونكس يوم الثلاثاء إن من المرجح أن تكون أرباحها للربع الأول من العام قد ارتفعت ثلاثة بالمئة على أساس سنوي، متخطية توقعات المحللين بقليل حيث ساعدت مبيعات قوية للرقائق على تخفيف الأثر السلبي لجائحة فيروس كورونا على مبيعات الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون.

وقالت سامسونج إن من المتوقع أن تبلغ أرباح التشغيل 6.4 تريليون وون (5.23 مليار دولار) للربع المنتهي في مارس آذار، مقارنة مع 6.2 تريليون وون قبل عام ومثلها في تقديرات المحللين بحسب رفينيتيف سمارت إستميت.

ومن المرجح أن تكون الإيرادات قد زادت خمسة بالمئة إلى 55 تريليون وون، تمشيا مع تقديرات بالغة 55.6 تريليون وون.