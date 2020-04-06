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شركة روسية- يابانية تتلقى طلبات على مليونين من أجهزة الكشف عن كورونا

6
APRIL
2020
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كشف المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، عن وجود إقبال كبير من قبل الشركات الروسية على شراء أجهزة الاختبار للكشف عن فيروس كورونا.
 
وقال المسؤول، إن EMG، وهي شركة روسية يابانية تقوم بتطوير وإنتاج هذه الأجهزة، تلقت من 40 شركة روسية طلبات لتوريد مليوني جهاز للكشف عن فيروس كورونا.
 
ويتوقع دميترييف، أن العالم سيتجاوز أزمة فيروس كورونا خلال العام الجاري.
 
ويقوم الصندوق الروسي للاستثمار بالتعاون مع شركة يابانية بتطوير أجهزة تتيح الكشف عن فيروس كورونا خلال 30 دقيقة.
 
وكانت منظمة الصحة العالمية قد اعتبرت أن انتشار فيروس كورونا يعد جائحة عالمية في 11 مارس الماضي، ووفقا لأحدث التقديرات فإن عدد المصابين بالفيروس في العالم بلغ حتى الآن أكثر من 1.2 مليون شخص.
روسيا اليوم
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