شركات التبغ في روسيا تعلق أنشطتها

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أوقفت شركات التبغ في روسيا نشاطها بشكل مؤقت في إطار التدابير الاحترازية التي أعلنتها الحكومة الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن شركات Japan Tobacco International، وPhilip Morris، وBritish American Tobacco العاملة في روسيا علقت أنشطتها اعتبارا من نهاية الشهر الماضي بسبب القيود التي فرضتها السلطات الروسية لتلافي انتشار كورونا.

ويحذر المنتجون من أن التوقف لفترة طويلة يهدد بحدوث عجز في معروض السجائر في روسيا، ويقولون إن التوقف لمدة أسبوع فقط سيؤثر على معروض السجائر في المتاجر.

وجرى التوقف بعدما أدرجت الحكومة الروسية منتجات التبغ في قائمة المنتجات غير الغذائية، أي يمكن تعليق إنتاجها في إطار إجراءات مكافحة كورونا التي تتضمن العزل المنزلي للسكان حتى نهاية الشهر الجاري.

ورغم تعليق الإنتاج، إلا أن المنتجين يقولون إن منتجات السجائر المخزنة في المستودعات تكفي حتى نهاية أبريل الجاري.

ويبلغ عدد المدخين في روسيا نحو 35 مليون شخص، وفقا لبيانات رسمية.