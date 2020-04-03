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شركة سيارات إيطالية تدعم جهود الحكومة في مواجهة كورونا

3
APRIL
2020
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ضمن جهودها الرامية لمساعدة البلاد على مواجهة فيروس كورونا المستجد، أعلنت شركة "لمبرغيني" الإيطالية لصناعة السيارات، تخصيص إحدى مصانعها لإنتاج الأقنعة.
 
ووفق ما ذكر موقع "إيكونوميك تايمز"، فإن "لمبرغيني" حولت مصنعها الرئيسي في مدينة بولونيا ليعمل على إنتاج أقنعة الوجه بدل السيارات.
 
وسيشرف على عمليات الإنتاج قسم العلوم الطبية والجراحية التابع لوزارة الصحة الإيطالية.
 
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم مليون حالة يوم الخميس، بينما تخطى عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس 52 ألفا مع اتساع نطاق التفشي في الولايات المتحدة وحدوث قفزة في الأعداد بإسبانيا وإيطاليا، وفق إحصاء "رويترز" للبيانات الرسمية.
 
وشهدت إيطاليا أكبر عدد من الوفيات إذ تجاوز العدد 13900، تليها إسبانيا.
 
وفي إيطاليا التي سجلت ذروة يومية للحالات الجديدة بلغت 6557 في 21 مارس ومثلت حوالي 28 في المئة من عدد الوفيات الإجمالي بالعالم، قفز عدد المتوفين المتأثرين بكورونا إلى 13915 يوم الخميس، لكن ذلك كان اليوم الرابع على التوالي الذي ظل فيه نطاق الحالات الجديدة بين 4050 و4782 حالة، مما يعزز فيما يبدو آمال الحكومة بأن تكون وتيرة انتقال المرض في مرحلة استقرار.
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