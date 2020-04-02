بنك الكويت المركزي يخفض متطلباته الرقابية لتمكين البنوك من التعامل مع أزمة كورونا

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قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل يوم الخميس إنه أصدر تعليمات جديدة تتضمن خفض المتطلبات الرقابية للبنوك لإعطاء مساحة إضافية لها ”للقيام بدورها الحيوي تجاه القطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتضررين“ في ظل أزمة فيروس كورونا.

وقال المحافظ في بيان صحفي إن التعليمات تتضمن تخفيض متطلبات كفاية رأس المال بمقدار 2.5 في المئة وتخفيض متطلبات معايير السيولة.

كما تشمل أيضا خفض وزن المخاطر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من 75 في المئة إلى 25 في المئة ورفع الحد الأقصى المتاح للتمويل من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة بجانب زيادة النسبة المسموحة للتمويل إلى قيمة العقار بحسب البيان.