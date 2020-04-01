أسهم اليابان تهبط وسط مخاوف العزل مع بداية سنة مالية جديدة

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هوت الأسهم اليابانية يوم الأربعاء في أول أيام السنة المالية الجديدة في حين يتأهب مستثمرون لإجراءات عزل عام محتملة في طوكيو وركود عالمي وانخفاض حاد لأرباح الشركات ولمدفوعات التوزيعات النقدية بسبب وباء فيروس كورونا.

ونزل المؤشر نيكي 4.5 بالمئة ليسجل أقل مستوى إغلاق في أسبوع واحد عند 18065.41 نقطة. لكن التعاملات ككل كانت منخفضة وبلغ حجم الأسهم المتداولة على المنصة الرئيسية 2.72 تريليون ين وهو أقل مستوى في شهر.

وزاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو ليسجل رقما قياسيا يوميا عند 78 شخصا يوم الثلاثاء ليتجاوز الإجمالي 500 حالة وسط مناشدات لرئيس الوزراء شينزو آبي لإعلان حالة طوارئ تسمح للسلطات ببدء إجراءات عزل عامة بما في ذلك فرض قيود على الحركة.

وأظهر استطلاع للشركات يجريه بنك اليابان المركزي يوم الأربعاء أن معنويات المصنعين في اليابان تحولت لحالة من التشاؤم لأول مرة في سبعة أعوام.

وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.7 بالمئة إلى 1351.08 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق في أسبوع وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو وعددها 33 يوم الأربعاء على هبوط.

وكانت شركات الطيران القطاع الأسوأ أداء ونزل مؤشرها 6.7 بالمئة وهوى سهم إيه.إن.إيه هولدينجز 8.3 بالمئة.

وكانت الأسهم الدفاعية التي حققت أداء جيدا نسبيا في الأسابيع الماضية بين الأكثر تضررا مع بيع المستثمرين لها لجني أرباح في بداية السنة المالية.

ونزل سهم شركة كاو كورب للكيماويات ومستحضرات التجميل 6.3 بالمئة وتراجع سهم إن.تي.تي دوكومو المشغلة للهاتف المحمول 6.6 بالمئة.