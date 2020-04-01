ترامب يستغل "الوقت المناسب": تريليونا دولار بعد التريليونين

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دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إلى إقرار قانون يسمح بإنفاق تريليوني دولار على مشروعات البنى التحتية، معتبراً أن الكلفة الزهيدة حالياً للاقتراض تسمح بمبادرة "جريئة" تنقذ الاقتصاد الأميركي المترنح، بسبب الإغلاق الناتج عن وباء كوفيد-19.

وكتب ترامب على تويتر "مع تدني معدلات الفوائد في الولايات المتحدة إلى الصفر، هذا هو الوقت المناسب لإقرار قانون طال انتظاره منذ عقود للبنية التحتية".

وأضاف أن مشروع القانون يجب "أن يكون كبيراً جداً وجريئاً جداً، بقيمة تريليوني دولار، وأن يتركّز فقط على خلق الوظائف وإعادة بناء البنية التحتية التي كانت يوماً ما عظيمة".

ولطالما دعا ترامب الى الإنفاق على الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية الأساسية، المهملة منذ فترة طويلة.

ويأتي اقتراحه الأخير بعد أسبوع من توقيعه على مشروع قانون إنقاذ اقتصادي بقيمة تريليوني دولار أيضاً، لمدّ يد العون إلى الشركات الكبيرة والصغيرة التي تضرّرت من إجراءات الإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكان الجمهوريون متخوفين من أيّ مشروع قانون ضخم للبنية التحتية بعكس الديموقراطيين. وتكتسب هذه الفكرة زخماً مع ارتفاع معدلات البطالة وتحذير خبراء اقتصاديين من أن العديد من الشركات ستواجه صعوبة في التقاط أنفاسها بسرعة حتّ بعد تلاشي خطر الوباء.