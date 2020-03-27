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تركيا: كورونا يرفع أسعار الفلفل الحار بعد الثوم

27
MARCH
2020
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تشهد سوق الخضروات في تركيا ارتفاعا كبيرا في أسعارها عقب تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك على خلفية أنباء عن ارتفاع أسعار الثوم الذي أوصى الخبراء بتناوله لتعزيز جهاز المناعة.
 
وتشير قاعدة بيانات بلدية اسطنبول التي تكشف عن أسعار الخضروات والفاكهة يوميا إلى زيادة بنحو مئة في المئة بأسعار الفلفل الحار، وزيادة بنحو 70 في المئة بأسعار البطاطس، وزيادة بنحو 25 في المئة بأسعار الثوم، حيث ارتفع سعر الفلفل الحار إلى 12 ليرة تركية للكيلوغرام، بعدما كان يبلغ 6 ليرات للكيلوغرام الواحد خلال شهر فبراير الماضي.
 
وأعلنت وزارة الصحة التركية أمس الخميس عن ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 75 بعد تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، وارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3 آلاف و629 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.
روسيا اليوم
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