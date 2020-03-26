فيروس كورونا يغلق مطار "لندن سيتي "

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علق مطار "لندن سيتي" القريب من المنطقة المالية في العاصمة البريطانية لندن، الأربعاء جميع الرحلات حتى نهاية ابريل بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال المطار في بيان "لقد اتخذنا القرار الصعب، ولكن الضروري بالتعليق الموقت لجميع الرحلات التجارية والخاصة من المطار".

وأضاف "سيبدأ سريان ذلك مساء الأربعاء 25 مارس ويتوقع أن يستمر حتى نهاية ابريل. وسنبقي الوضع قيد المراجعة".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن البيان "في المرحلة الحالية هذا وضع متسارع وغير مسبوق، ونعتقد أن هذا هو القرار المسؤول".

ويمر بمطار لندن سيتي أكثر من خمسة ملايين راكب سنوياً ويخدم بشكل خاص الوجهات الأوروبية ورجال الأعمال القادمين والمغادرين لمنطقة المال في لندن.