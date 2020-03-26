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النفط يغلق مرتفعا.. وطلب الوقود يهوي

26
MARCH
2020
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أغلقت أسعار النفط الخام مرتفعة، الأربعاء، مدعومة بتقدم في حزمة تحفيز اقتصادي أميركي ضخمة وشيكة، حتى بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن جائحة فيروس كورونا بدأت تقوض الطلب الأميركي على الوقود الأسبوع الماضي.
 
ويتراجع الطلب على المنتجات النفطية، وبخاصة وقود الطائرات، تراجعا حادا مع إعلان الحكومات في أنحاء العالم إغلاقات عامة لكبح انتشار كورونا.
 
ومن المتوقع أن يتراجع الطلب على الوقود بشدة بأنحاء العالم في الربع الثاني من العام في ظل توقف شبه تام لحركة النقل الجوي وتقييد شديد للسفر على الطرق.
 
وأخيرا، دخلت الهند، ثاني أكبر بلد من حيث عدد السكان وثالث أكبر مستهلك للنفط، في إغلاق عام يستمر 21 يوما.
 
وتراجع توريد منتجات البنزين الأميركية - وهو مؤشر على الطلب - 859 ألف برميل يوميا إلى 8.8 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ سبتمبر 2019، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
 
وتراجع إجمالي الطلب على الوقود نحو 2.1 مليون برميل يوميا على مدار الأسبوع.
 
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 48 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 24.49 دولار للبرميل، بزيادة اثنين بالمئة. وزاد خام برنت 24 سنتا أو 0.9 بالمئة ليغلق على 27.39 دولار للبرميل.
 
وتوصل أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي ومسؤولو إدارة ترامب إلى اتفاق على قانون تحفيز بتريليوني دولار من المتوقع أن يقره الكونغرس ليساعد في دعم الأسواق.
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