الإمارات: منافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات تعمل 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، مساء الثلاثاء، أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة.

وذكرت الوزارة والهيئة الوطنية أنه يجب مراعاة ألا تتجاوز نسبة المتسوقين عن 30 بالمئة من السعة الاستيعابية الإجمالية مع المحافظة على المسافة الآمنة مترين وفق مبدأ التباعد الاجتماعي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

ويأتي ذلك بهدف تقليل الزحام التزاما بالإرشادات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

واشترطت وزارة الصحة الإماراتية وهيئة الطوارئ والأزمات في تعميم لهما اليوم بهذا الشأن "التزام القائمين عليها بإجراءات الصحة والسلامة في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية في الدولة في مواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المجتمع وحياة أفراده وأمنهم الصحي".

وجاء هذا التعميم إلحاقا بالبيان السابق الذي أصدرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والذي تقرر بمقتضاه إغلاق كافة المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم على أن يستثنى من ذلك منافذ بيع المواد الغذائية "الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت" والصيدليات وذلك لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم.