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بعد أزمة كورونا وورق المرحاض.. موقع يحدد "الكمية المطلوبة"

24
MARCH
2020
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في ظل انتشار وباء كورونا في مختلف دول العالم، يتهافت الناس على شراء وتخزين العديد من المنتجات، أبرزها ورق المرحاض، الذي مثل أزمة في بعض الدول، إلا أن موقعا إلكترونيا ألمانيا قد يساهم في حل المشكلة، من خلال احتساب الكمية الفعلية المطلوبة في كل بيت.
 
ويسمح الموقع للمستخدمين معرفة الفترة الزمنية التي سيدوم خلالها المخزون الموجود لديهم من ورق المرحاض، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.
 
ولهذه الغاية، يكفي إدخال عدد اللفائف المتوافرة ومعلومات إضافية عن "السلوك الاستهلاكي" لدى المستخدم، ليتولى الموقع احتساب عدد الأيام التي لن يحتاج الشخص خلالها لشراء أوراق المرحاض.
 
كذلك يتوافر الموقع بنسخة أكثر تقدما تتيح للمستخدم إدراج عدد الأيام التي يقبع خلالها في الحجر المنزلي، ومعدل عدد الأوراق المستخدمة في اللفة الكاملة.
 
وأشار الموقع إلى أن "الناس يميلون إلى المبالغة في تقدير حاجاتهم من ورق المرحاض. ويستخدم كثر عددا من الأوراق يفوق حاجتهم".
 
كما يقدم الموقع "بدائل محتملة" من أوراق المرحاض، في حال خلو رفوف المتاجر من هذا المنتج.
 
وسجلت ألمانيا، على غرار عدة بلدان أوروبية، ازديادا في الطلب على أوراق المرحاض منذ بدء أزمة كورونا. وقدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نموذجا يحتذى به لشعبها، إذ نشرت صورة خلال تسوقها في أحد المتاجر، الجمعة، وفي عربتها رزمة واحدة من ورق المرحاض.
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