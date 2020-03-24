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بسبب كورونا.. حلبة تزلج تتحول إلى "مشرحة"

24
MARCH
2020
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قال مسؤولون محليون إنه تم تحويل حلبة للتزلج على الجليد داخل مركز تجاري في مدريد إلى مشرحة موقتة، الاثنين، للتعامل مع ارتفاع عدد الوفيات في العاصمة الإسبانية بسبب فيروس كورونا.
 
وصرحت متحدثة باسم مجلس مدينة مدريد لوكالة فرانس برس إن حلبة التزلج في مركز التسوق بالاسيو دي هييلو (قصر الثلج) التي تتسع لنحو 1800 متزلج، ستستخدم "لحفظ الجثث".
 
وارتفع  عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا، وهي واحدة من الدول الأكثر تضررا في العالم، إلى 2182 الاثنين بعد وفاة 462 شخصا في 24 ساعة. وسجلت أكثر من نصف الوفيات في مدريد.
 
وفي وقت سابق الاثنين، ذكرت بلدية مدريد إن المقابر العامة الـ14 في المدينة ستتوقف عن قبول مزيد من الجثث لأن الموظفين هناك ليس لديهم معدات مناسبة للوقاية.
 
وقالت حكومة مدريد الاقليمية في بيان "بدأت الاستعدادات حتى يتسنى للمنشآت التي وفرها قصر الجليد استقبال الجثث وتسهيل عمل خدمات الجنازات في مواجهة هذا الوضع الاستثنائي". 
 
وأضافت أنه سيبدأ استخدام هذه المشرحة المؤقتة "في الساعات المقبلة".
 
وأضافت "هذا إجراء مؤقت واستثنائي يهدف إلى تخفيف آلام أفراد أسر الضحايا والوضع الذي تواجهه المستشفيات في مدريد".
 
ويقع المركز التجاري في حي هورتاليزا شمال مدريد، وليس بعيدا من مركز إيفيما للمؤتمرات، الذي تم تحويله إلى مستشفى ميداني لمرضى فيروس كورونا يضم إجمالي 5500 سرير.
 
وبموجب اتفاق بين حكومة مدريد الإقليمية ووزارة الدفاع الجمعة، بدأ الجنود بالمساعدة في نقل جثث المتوفين بالفيروس إلى المشارح.
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