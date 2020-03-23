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البورصة المصرية.. ساعات "رائعة" بعد الـ20 مليار جنيه

23
MARCH
2020
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أوقفت بورصة مصر التداول نصف ساعة، الاثنين، بعد ارتفاع مؤشر إي.جي.إكس 100 بأكثر من 5%، بعد إعلان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن دعم البورصة بمبلغ 20 مليار جنيه.
 
وارتفع  المؤشر المصري الرئيسي 6.7%، بينما صعد مؤشر أكبر 100 سهم 5.01%.
 
وصعود المؤشر الرئيسي يأتي للجلسة الثالثة على التوالي بعد خسائر فادحة تعرضت لها السوق المصرية وأسواق المال العالمية، تحت ضغوط بيعية من جراء فيروس كورونا المنتشر حول العالم.
 
وربحت أسهم "التجاري الدولي" 5.04%، و"مدينة نصر للإسكان" 8.5%، و"السويدي إليكتريك" 10%، و"هيرميس" 6.7%.
 
وقفزت أسهم "طلعت مصطفى" 9.2%، و"بايونيرز" 4.9%، و"حديد عز" 9.3%، و"القلعة" 15.3% و"بالم هيلز" و"سوديك" 10%.
 
وقال إبراهيم النمر من "نعيم للوساطة في الأوراق المالية" إن المبادرة ستؤدي لدعم السوق وصعوده، خاصة أن الأسهم كانت في حاجة لوجود مشتريين، وفق ما نقلت رويترز.
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