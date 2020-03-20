الرئيس التنفيذي: الاتحاد للطيران ستنجو من أزمة فيروس كورونا

A + A -

قال توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في فيديو نُشر يوم الجمعة أن الشركة العاملة بأبوظبي ستنجو من تفشي فيروس كورونا، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة.

وقال إياتا يوم الخميس إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة وإن مئات الآلاف من الوظائف في أنحاء المنطقة مهددة وحث على تدخل حكومي.

وقال دوجلاس في فيديو منشور على صفحة الشركة على تويتر ”نريد أن نطمأنكم...(أنه) فيما بعد حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة“.

وألغت الاتحاد عشرات الرحلات الجوية وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر.

وقال دوجلاس في الفيديو ”تلك أوقات غير مسبوقة“، بينما وصف أيضا الوضع بأنه صعب.

وأعلنت الناقلة المملوكة للحكومة هذا الشهر تكبد خسارة بقيمة 870 مليون دولار في 2019، مسجلة رابع خسارة سنوية على التوالي.

وسعت الشركة يوما للتنافس على قدم المساواة مع الناقلتين الخليجيتين الكبيرتين طيران الإمارات والخطوط القطرية، لتضع مليارات الدولارات في استراتيجية لم تُكلل بالنجاح لشراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى.

وتركز الاتحاد، التي خسرت 5.6 مليار دولار منذ 2006، حاليا على حركة السفر من وجهة إلى أخرى فقط.