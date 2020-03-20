living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس التنفيذي: الاتحاد للطيران ستنجو من أزمة فيروس كورونا

20
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال توني دوجلاس الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران في فيديو نُشر يوم الجمعة أن الشركة العاملة بأبوظبي ستنجو من تفشي فيروس كورونا، بعد يوم من تحذير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) من أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تعاني من أزمة.
 
وقال إياتا يوم الخميس إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تواجه أزمة سيولة وإن مئات الآلاف من الوظائف في أنحاء المنطقة مهددة وحث على تدخل حكومي.
 
وقال دوجلاس في فيديو منشور على صفحة الشركة على تويتر ”نريد أن نطمأنكم...(أنه) فيما بعد حين نرغب في العودة إلى حياتنا الطبيعية، ونريد السفر، فإن الاتحاد ستظل متواجدة لضمان أنها أفضل سبيل ممكن لكي تستطيع الاستمتاع بتلك التجربة“.
 
وألغت الاتحاد عشرات الرحلات الجوية وطلبت من بعض موظفيها تقديم موعد إجازات مدفوعة في الوقت الذي تعالج فيه الأزمة التي أضرت بالطلب العالمي على السفر.
 
وقال دوجلاس في الفيديو ”تلك أوقات غير مسبوقة“، بينما وصف أيضا الوضع بأنه صعب.
 
وأعلنت الناقلة المملوكة للحكومة هذا الشهر تكبد خسارة بقيمة 870 مليون دولار في 2019، مسجلة رابع خسارة سنوية على التوالي.
 
وسعت الشركة يوما للتنافس على قدم المساواة مع الناقلتين الخليجيتين الكبيرتين طيران الإمارات والخطوط القطرية، لتضع مليارات الدولارات في استراتيجية لم تُكلل بالنجاح لشراء حصص أقلية في شركات طيران أخرى.
 
وتركز الاتحاد، التي خسرت 5.6 مليار دولار منذ 2006، حاليا على حركة السفر من وجهة إلى أخرى فقط.
Reuters
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout