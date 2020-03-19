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الروبل وبورصة موسكو يتلونان بالأخضر

19
MARCH
2020
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صعد مؤشرا بورصة موسكو اليوم الخميس، بأكثر من 2%، كذلك ارتفعت العملة الروسية أمام الدولار واليورو بعد خسائر مني بها الروبل أمس في ظل هبوط أسعار النفط.
 
ويظهر من موقع بورصة موسكو أن مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MICEX، بحلول الساعة 11:13 بتوقيت موسكو، صعد بنحو 2.13% إلى 2157 نقطة، فيما ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS  بنسبة 2.79% إلى 855.49 نقطة.
 
وقال خبراء لإذاعة Business FM الروسية، إن ارتفاع بورصة موسكو يأتي كتصحيح بعد تراجعها أمس في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في سنوات.
 
وفي سوق العملات، تراجع سعر الدولار إلى دون مستوى الـ80 روبلا، وسجل اليوم خلال التعاملات 79.53 روبل، حيث أن العملة الأمريكية انخفضت بـ1.19 روبل (الروبل = 100 كوبيك)، أما اليورو فقد تراجع بواقع 1.87 روبل إلى 86.59 روبل.
روسيا اليوم
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