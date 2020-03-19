كورونا يتسبب بارتفاع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 20%

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حذر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يمكن أن يصل إلى 20٪ بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية صرح منوتشين بذلك خلال اجتماعه يوم أمس الثلاثاء مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين.

كما أعرب الوزير عن قلقه من أن العواقب الاقتصادية لوباء كورونا يمكن أن تكون أسوأ مما كانت عليه بعد أزمة عام 2008. في إشارة إلى أن البطالة الأمريكية بلغت في شباط / فبراير الماضي إلى 3.5 %.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها نحو 190 ألف في أكثر من 152 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من سبعة آلاف.