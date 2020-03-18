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الين يرتفع في ظل تدافع جديد للبحث عن ملاذ آمن

18
MARCH
2020
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سجل الين الملاذ الآمن مكاسب كبيرة في حين حافظ الدولار على مكاسبه القوية أمام العملات الأخرى التي حققها ليل الثلاثاء في حين أبقت مخاوف بشأن فيروس كورونا المستجد الأسواق في حالة من الضعف رغم ضخ سيولة هائلة من جانب بنوك مركزية.
 
وارتفعت العملة اليابانية 0.8 بالمئة إلى 106.80 ين مقابل الدولار مع البحث عن ملاذات آمنة في آسيا ظهرا مع تفاقم خسائر الأسهم في المنطقة.
 
وارتفع اليورو والجنيه الاسترليني، لكنهما وجدا صعوبة في تعويض سوى قدر ضئيل من الخسائر التي تكبداها أمام الدولار يوم الثلاثاء. ونزل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي عن 60 سنتا.
 
وتهاوت الأسواق الشهر الجاري مع تسييل المستثمرين كل حيازاتهم تقريبا لجمع سيولة لترتفع قيمة الدولار وتكلفة اقتراض العملة الأمريكية في الخارج.
 
وقلص الاسترليني بعض المكاسب ليرتفع 0.4 بالمئة إلى 1.2094 دولار واستقر اليورو عند 1.1007 دولار.
 
أما عملات الدول المنكشفة على التصدير فسجلت أداء أسوأ كثيرا.
 
وهبط الدولار الأسترالي نحو 15 بالمئة أمام نظيره الأمريكي منذ بداية العام ليقل عن 60 سنتا لأول مرة منذ 2003 ليل الثلاثاء. وسجل في أحدث تعاملات 0.5930 دولار أمريكي بينما سجل الدولار النيوزيلندي 0.5942 دولار أمريكي.
Reuters
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