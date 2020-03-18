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انخفاض عدد الرحلات الجوية في العالم بنسبة 20 % خلال أسبوع

18
MARCH
2020
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أفاد مختص الأرصاد الجوية للطيران، الموظف في جامعة أوكسفورد، سيمون براود، بأن عدد الرحلات الجوية في العالم تقلص بنسبة 20% خلال الأسبوع الأخير.
 
موسكو - سبوتنيك. وقال براود في تغريدة، اليوم الأربعاء: "عدد الرحلات في اليوم خلال الشهر الأخير لقد تقلص بشكل كبير خلال أسبوع، أصبح أقل بـ20 بالمئة من الوقت ذاته في الأسبوع الماضي".
 
ووفقا للخبير، فإن عدد الرحلات انخفض من 97 ألف يومياً في 20 شباط/ فبراير حتى 82 ألف في 15 آذار/ مارس.
 
هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة" (بلاء عالمي)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
 
وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد بالمزيد من "إجراءات الإغلاق" حول العالم، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.
 
واتخذت معظم الدول إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على القطاعات المختلفة.
 
وبحسب البيانات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم 179112 شخصًا ، كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 7426.
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