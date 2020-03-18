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إدارة ترامب تدرس منح شيكات "معونة" للأميركيين

18
MARCH
2020
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قال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوشين، يوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرسُ إمكانية منح شيكات لمواطني الولايات المتحدة لأجل إعانتهم في فترة استشراء وباء كورونا.
 
وقال منوشين، خلال مؤتمر صحفي "ننظر في إمكانية إرسال شيكات إلى المواطنين الأميركيين بشكل فوري"، بحسب ما نقلت رويترز.
 
وأكد أن المواطنين الأميركيين بحاجة إلى المال نقدا، في اللحظة الحالية، والمقصود باللحظة الحالية هما الأسبوعان المقبلان".
 
وأكد المسؤول الأميركي، أن الولايات المتحدة رفعت أيضا حجم المدفوعات الضريبية التي يمكن التأخر في سدادها، نظرا إلى صعوبة الوفاء بالالتزامات المالية في الوقت الحالي.
 
وأشار إلى أنه بوسع الأفراد أن يؤجلوا سداد المدفوعات الضريبية إلى ما يتجاوز مليون دولار، أما الشركات فيمكنها تأخير دفع ضرائب من عشرة ملايين دولار لمدة تسعين يوما، بدون أن يتعرضوا لأي عقوبات، ومن دون تراكم أية فوائد إضافية على عاتقهم.
 
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترامب، ستطلب تخصيص 850 مليار دولار لمعالجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد 19).
 
وأوردت الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن إدارة ترامب ستطلب من الكونغرس أن يوافق على هذا المبلغ الكبير، في مسعى إلى الحد من تأثير الوباء.
 
ومن المرتقب أن يعرض وزير الخزانة الأميركي تفاصيل هذا الطلب، على الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ، في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
 
وذكر مصدران أميركيان، أن هذا الدعم قد يجري تقديمه إلى الشركات على شكل سيولة، من خلال إعفاءات ضريبية.
في غضون ذلك، يرجح أن تستفيد شركات الطيران الأميركية لوحدها من 50 مليار دولار، نظرا إلى تأثرها بشدة من القيود المفروضة على حركة الملاحة بسبب انتشار فيروس كورونا.
 
ويرتقب أن يضاف هذا المبلغ إلى مئة مليار أخرى جرى تخصيصها لأجل دعم الإجازات المرضية المدفوعة، لأجل مساعدة الشركات على تحمل أعباء الموظفين في هذه الفترة الحرجة.
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