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البنوك المركزية في الخليج تخفض أسعار الفائدة

17
MARCH
2020
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خفضت البنوك المركزية في دول الخليج العربي، اليوم الاثنين، أسعار الفائدة بعد يوم من خطوة مماثلة قام بها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
فقد خفض مصرف الإمارات المركزي، اليوم الاثنين، سعر الفائدة المطبق على شهادات الإيداع لأجل أسبوع 75 نقطة أساس، بينما خفض أسعار الفائدة الأخرى 50 نقطة أساس.
 
وفي السعودية، خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بواقع 75 نقطة أساس.
 
أما في الكويت، فقد أعلن بنك الكويت المركزي، في بيان الاثنين، إنه خفض سعر الإيداع 100 نقطة أساس إلى 1.5 في المئة لأقل مستوى في تاريخه، كما قرر خفض أسعار إعادة الشراء لأجل ليلة وأسبوع وشهر بواقع 100 نقطة إلى 1.25 و1.75 في المئة.
 
كذلك قلص مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة وعلى ودائع أسبوع وشهر، فضلا عن سعر الإقراض.
 
وخفض مصرف قطر المركزي سعر الفائدة على الإيداع وعلى إعادة الشراء.
 
وتأتي التخفيضات بعد إعلان البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر عن حزم تحفيز في الأيام القليلة الماضية تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار لاحتواء أثر فيروس كورونا الجديد.
 
يشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة لتقترب من الصفر، في مسعى من جانبه لتخفف تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد.
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