بتروتشاينا تشتري مليوني برميل من خام الشرق الأوسط في تداولات آسيا

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قالت عدة مصادر تجارية إن وحدة التجارة التابعة لشركة الطاقة الصينية العملاقة بتروتشاينا اشترت أربع شحنات من خام الشرق الأوسط خلال التعاملات على منصة ستاندرد آند بورز بلاتس‭ ‬يوم الاثنين.

وأضاف التجار أن الوحدة ومقرها هونج كونج اشترت خامي دبي وعمان بكميات كبيرة نادرة في يوم واحد مما أدى لتسيم أربع شحنات تحميل مايو أيار حجم كل منها 500 ألف برميل.

وتسلم شل شحنتين من خام مربان لبتروتشاينا بينما تسلم يونيبك شحنة من خام الشاهين والشحنة الرابعة لخام دبي من بي.بي.

ولم ترد بتروتشانيا الذراع المدرجة لمؤسسة البترول الوطنية الصينية حتى الآن على طلب للتعقيب.