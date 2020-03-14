"الميدل ايست" أعلنت الرحلات الملغاة والمجدولة: بالامكان تعديل أو إلغاء الحجوزات بدون أي غرامة لغاية 30 نيسان

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أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط- الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان وزعته دائرة العلاقة العامة، إجراء تعديل إضافي على جدول رحلاتها إستنادا إلى تعليمات السلطات المعنية المتعلقة بانتشار وباء كورونا COVID-19، وفق ما يلي:

- الرحلات الملغاة من قبل السلطات اللبنانية (اعتبارا من 17/3/2020 لغاية 23/3/2020): مدريد، باريس، لندن، فرانكفورت، روما، ميلانو، القاهرة، بغداد، إربيل، البصرة، النجف.

- الرحلات الملغاة من قبل سلطات الدول الأخرى: جدة، الرياض، الكويت، الدمام، عمان، الدوحة، ولارنكا ابتداء من 15 آذار، دبي وأبو ظبي ابتداء من 17 آذار.

- الرحلات المجدولة التي لم يطرأ عليها أي تعديل: جنيف، بروكسيل، كوبنهاغن، يريفان، اسطنبول، اثينا، لاغوس، أكرا وأبيدجان.



وأكدت أنه "في ظل هذه الظروف الإستثنائية، باستطاعة جميع الركاب الكرام الذين يرغبون بتعديل أو إلغاء حجوزاتهم على متن رحلاتها بسبب الإجراءات المتخذة، إعادة جدولة/ إلغاء رحلاتهم دون دفع أية غرامات إضافية وذلك لغاية 30 نيسان 2020".

ودعت من يرغب بالاستفسار والمساعدة، إلى الاتصال بمركز الاتصالات: 629999 01 أو الخط الساخن 1330، وكذلك بمكاتب مبيعات الشركة "للحصول على مزيد من التفاصيل".