حكومة دبي تعلن عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة

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أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم يوم الخميس عن حزمة حوافز اقتصادية جديدة قيمتها 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار) لقطاعات التجزئة والتجارة والسياحة والطاقة بالإمارة.

وقال الشيخ حمدان على تويتر إن الإجراءات ستخفض التكاليف على الشركات والسكان على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

ولم يذكر مبررا لحزمة التحفيز، لكنها تأتي في وقت تسعي فيه الدول في أنحاء العالم لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

تشمل الإجراءات خفض رسم البلدية بنسبة 50 بالمئة على مبيعات الفنادق وخصم عشرة بالمئة من قيمة فاتورة استهلاك المياه والكهرباء للمنشآت السكنية والتجارية والصناعية.