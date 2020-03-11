نوفاك: الحوار مع "أوبك" يتواصل

A + A -

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الحوار مستمر مع دول منظمة "أوبك"، وأن روسيا سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف "أوبك+" يوم 18 مارس الجاري.

وقال نوفاك للصحفيين اليوم، ردا على سؤال بهذا الشأن: "بالطبع سيشارك ممثلنا في الاجتماع. سأكرر مرة أخرى إن تعاوننا في إطار (أوبك+) مستمر ولم يتغير، حيث نقوم بمراقبة الوضع في سوق النفط".

وعن الوضع الراهن، الذي تشهده سوق النفط العالمية، قال الوزير إن الوضع غير مستقر بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك وسط خلاف بين روسيا والسعودية بشأن إمدادات النفط.

كذلك نفى نوفاك الأنباء التي تحدثت عن اتصالات أجراها مع وزير الطاقة السعودي السابق، خالد الفالح، بشأن التعاون بين البلدين في إطار "أوبك+"، وذلك بعد فشل المفاوضات بين موسكو والرياض نهاية الأسبوع الماضي.

وكان خاما "برنت" و"غرب تكساس الوسيط" قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف "بالاثنين الأسود" بنحو 30%، على خلفية فشل دول "أوبك +" في التوصل إلى اتفاق، وصدور أنباء عن حسومات في الأسعار قدمتها السعودية لعملائها في آسيا وعزمها زيادة الإنتاج.