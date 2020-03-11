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شركة طيران نرويجية تلغي آلاف الرحلات بسبب كورونا

11
MARCH
2020
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أعلنت شركة الطيران النرويجية "آير شاتل" ذات التكلفة المنخفضة، الثلاثاء، عن إلغاء "قرابة 3 آلاف رحلة" بين منتصف مارس ومنتصف يونيو.
وتمثل هذه الرحلات 15 بالمئة من سعة الخطوط النرويجية، في تلك الفترة بينما يوجه فيروس كورونا المستجد ضربة لقطاع السفر.
 
وذكرت الشركة في بيان "الأسبوع الماضي شهدت الخطوط النرويجية تراجعا في الطلب على الحجوزات المستقبلية. ستقوم الشركة بإلغاء قرابة 3 آلاف رحلة بما يتوافق مع التغير على الطلب".
 
وأضافت أن هذه الإلغاءات تشكل نحو 15 بالمئة من السعة الإجمالية في الفترة ما بين منتصف مارس ومنتصف يونيو"، مضيفة أن الإلغاءات ستشمل كل شبكة الخطوط.
 
وفي وقت سابق، حذرت هيئة دولية من أن قطاع النقل الجوي قد يتكبد خسائر تصل إلى 113 مليار دولار في العائدات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي يواصل انتشاره في العالم.
 
وكانت الهيئة الدولية توقعت في فبراير الماضي أن تبلغ الخسائر من جراء كورونا 29 مليار دولار فقط، وذلك على اعتبار أن التأثير محصور بأسواق مرتبطة بالصين.
 
وتحدثت أرقام سابقة عن إقيام 70 شركة طيران عالمية بإلغاء جميع رحلاتها إلى الصين المتّجهة من وإلى البر الرئيسي للصين.
 
وقالت منظمة الطيران المدني الدولي "إيكاو" التابعة للأمم المتحدة في تقرير لها إن الربع الأول من العام الجاري سجل "انخفاضاً بنسبة تتراوح بين 39 بالمئة و41 بالمئة في سعة الركاب.
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