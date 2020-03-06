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أسهم أوروبا تهوي مجددا وسط تراجع حاد لشركات السفر

6
MARCH
2020
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استأنفت الأسهم الأوروبية تراجعها يوم الجمعة، مع تحمل شركات السفر معظم العبء، بفعل المخاوف من أضرار اقتصادية ناجمة عن تفشي فيروس كورونا أشد بكثير مما كان متوقعا.
 
وبحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 1.7 بالمئة، ليمحو جميع مكاسب الأسبوع.
 
وهوى مؤشر قطاع السفر والترفيه 2.7 بالمئة، ليدخل بعمق في نطاق المراهنة على انخفاض الأسعار - المعرف على أنه التراجع 20 بالمئة عن أحدث ذروة - في ظل تضرر الطلب على السفر جراء تفشي الفيروس.
 
وانزلق سهم إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات 3.4 بالمئة مع فشلها في الفوز بأي طلبيات طائرات جديدة في فبراير شباط، في دليل جديد على التعطيلات الحاصلة للصناعات الجوية جراء كورونا.
 
وانحدر سهم مشغل قاعات العرض السينمائي البريطاني سينورلد 5.8 بالمئة بعد أن جاءت النتائج السنوية للشركة دون توقعات المحللين، لكنها قالت إنها لم تلحظ أي أثر ملموس من تفشي الفيروس على مبيعات تذاكر مسارح أفلامها.
 
وجرى تداول أسهم شركات التعدين وصناعة السيارات والنفط والغاز والبنوك داخل نطاق المراهنة على التراجع.
Reuters
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