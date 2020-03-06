صعود طلبيات المصانع الألمانية في يناير بأكبر قدر في 5.5 عام

A + A -

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني يوم الجمعة إن طلبيات توريد المصانع الألمانية زادت بقوة في يناير كانون الثاني بفضل تعاقدات كبيرة في مجالات الصناعات الجوية والهندسة الميكانيكية، مما أعطى قطاع الصناعات التحويلية دفعة في مستهل ربع سنة شابه فيروس كورونا.

وقال مكتب الإحصاءات إن عقود السلع المصنعة في ألمانيا زادت 5.5 بالمئة عن الشهر السابق. وتلك أكبر زيادة منذ يوليو تموز 2014 ومقارنة مع متوسط توقعات في استطلاع رويترز لزيادة 1.4 بالمئة.

وقال ينس-أوليفر نيكلاش، الاقتصادي في بنك ال.بي.بي.دبليو، ”الزيادة القوية هي بالطبع نبأ طيب للاقتصاد الألماني. كان هناك على الأرجح أثر تداركي هنا بسبب توقيت العطلات في نهاية العام الماضي، وهو ما لم يشمله التعديل المعتاد في ضوء العوامل الموسمية.“