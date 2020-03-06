living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

النفط يتراجع.. وخام برنت دون 51 دولارا

6
MARCH
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انخفضت أسعار النفط، الخميس، في الوقت الذي لم يُظهر فيه وباء فيروس كورونا مؤشرا على التباطؤ، مع ارتفاع حالات الوفاة عالميا، لكن الخسائر كانت محدودة، إذ اتفق منتجون كبار على خفض أكبر للإنتاج لدعم الأسعار.
 
واتفقت أوبك على خفض إنتاج النفط بواقع 1.5 مليون برميل يوميا إضافية في الربع الثاني من 2020، وهو أكبر خفض منذ الأزمة المالية في 2008، لكنها جعلت تحركها مشروطا بانضمام روسيا ودول أخرى.
 
لكن محللين ومتعاملين يقولون إن أسواق النفط العالمية ستشهد على الأرجح فائضا في الإمدادات في الربع الثاني.
 
وبحلول الساعة 16:52 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 34 سنتا بما يعادل 0.7 بالمئة ليصل إلى 50.79 دولار للبرميل، وتراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.4 بالمئة مسجلا 46.61 دولار للبرميل.
 
وأشارت روسيا حتى الآن إلى أنها ستدعم تمديدا، لكن ليس خفضا أكبر للإنتاج.
 
وقالت كابيتال إيكونوميكس في مذكرة إن روسيا مترددة حتى الآن في الالتزام بمزيد من التخفيضات.
 
وأضافت "من المرجح أن تكون مفاوضات أوبك+ غدا أكثر إثارة للجدل مقارنة مع اجتماع اليوم. مع ذلك فإن خطر الوباء تصاعد في الأسبوع الماضي، وقد يقنع هذا روسيا بالموافقة على التخفيضات الإضافية".
 
وفيما مضى، كانت روسيا، التي تتعاون على صعيد سياسة الإنتاج منذ 2016 في إطار مجموعة غير رسمية تعرف باسم أوبك+، تتردد خلال المحادثات، لكنها كانت تشارك في اللحظات الأخيرة.
 
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيليانوف، إن موسكو مستعدة ماليا للتأقلم مع تراجع في أسعار النفط، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه أوبك إقناع موسكو بدعم السوق من خلال خفض أكبر للإنتاج في أعقاب تفشي فيروس كورونا.
 
ولم يفصح سيليانوف عن القرار الذي قد تتخذه روسيا حيال تعميق تخفيضات إنتاج النفط.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout