رابطة أمريكية تتوقع انخفاض رحلات الطيران 6% خلال الشهور الثلاثة القادمة بسبب كورونا

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توقعت رابطة السفر الأمريكية تراجع السفر الدولي إلى الولايات المتحدة بنسبة ستة في المئة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسط مخاوف متزايدة من تفشي فيروس كورونا.

وقالت الرابطة يوم الثلاثاء إن الانخفاض المتوقع سيكون أكبر تراجع في الرحلات الدولية الوافدة منذ الأزمة المالية عامي 2007 و2008.

وألغت شركات الطيران الأمريكية جميع الرحلات الجوية من الصين وإليها حتى أواخر أبريل نيسان وقلصت رحلات أخرى إلى آسيا وأوروبا. ومنعت إدارة الرئيس دونالد ترامب جميع المواطنين غير الأمريكيين الذين زاروا الصين أو إيران مؤخرا من دخول الولايات المتحدة. كما تم إلغاء العديد من التجمعات الكبيرة التي تجذب الكثير من الزوار الأجانب.

ومن المقرر أن يجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران الأمريكية الكبرى مع نائب الرئيس مايك بنس في البيت الأبيض يوم الأربعاء.

وتوقعت مصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها أن يبحثوا كيف يؤثر فيروس كورونا على توقعاتهم للأعمال وكذلك سبل التعامل مع القيود على السفر.