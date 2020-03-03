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مئة مليون دولار خسائر شركات الطيران في الشرق الأوسط بسبب كورونا

3
MARCH
2020
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قال مسؤول في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بمئة مليون دولار حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.
 
وأضاف محمد علي البكري، نائب رئيس "إياتا" لإفريقيا والشرق الأوسط للصحفيين، بحسب موقع "أربيان بيزنس"، الإماراتي، "أن على الحكومات مساعدة الناقلات خلال هذه الفترة الصعبة".
 
وأشار البكري إلى أنه "من المتوقع انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة وأن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا".
 
وتابع بأن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر لشركات الطيران العالمية تقارب 1.5 مليار دولار هذا العام بسبب الفيروس.
 
وأضاف أن صناعة الطيران العالمية تأثرت بفيروس كورونا كما لم تتأثر من قبل بفيروسي إيبولا وسارس.
 
وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه، من بينها وقف حركة الطيران من وإلى الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا.
 
وأمس أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.
 
وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".
 
وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
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