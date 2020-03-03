نائب رئيس لوك أويل: خفض إنتاج نفط أوبك المقترح يكفي لدفع الأسعار مجددا إلى 60 دولارا للبرميل

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قال ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا لرويترز إن خفض إنتاج نفط أوبك المقترح بما يصل إلى مليون برميل يوميا يكفي لتحقيق توازن في السوق ودفع أسعار النفط مجددا إلى 60 دولارا للبرميل.

وقال فيدون ”فيروس كورونا... عامل قصير الأمد يؤثر على أسعار النفط... سيكون هناك اجتماع لأوبك (والمنتجين المستقلين)، سيتم اتخاذ إجراءات تعويضية مما سيخرج فائض النفط من السوق وأسعار الخام ستنتعش“.

وأضاف ”مستعدون لخفض (إنتاجنا النفطي) بالقدر الذي سيتم إبلاغنا به. من الأفضل أن تبيع نفطا أقل بسعر أعلى“.