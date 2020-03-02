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"كورونا" يهدد ألف عامل بالتسريح من شركة الطيران الإسرائيلية

2
MARCH
2020
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قالت شركة الطيران الإسرائيلية "العال"، الأحد، إنها تدرس طرد ألف موظف من إجمالي العاملين لديها بسبب الخسائر المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وأكد متحدث باسم الشركة، التي يعمل فيها نحو ستة آلاف موظف، الأمر لوكالة فرانس برس، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.
 
وألغت إسرائيل الرحلات الجوية المباشرة من وإلى المناطق التي انتشر فيها الفيروس، وحظرت على الرعايا الأجانب الدخول إليها إذا كانوا قد سافروا من هذه المناطق.
 
وكانت الشركة قد ألغت، الأسبوع الماضي، رحلاتها إلى إيطاليا، بعد تحذيرات من وزارة الصحة، وفق ما ذكرت صحيفة "غلوبس" اليومية في تل أبيب.
 
وقدرت شركة الطيران الإسرائيلية، في تقرير صدر الأسبوع الماضي عن بورصة تل أبيب، خسائرها بسبب الفيروس للربع الأول من العام الجاري بما يراوح بين 50 و 70 مليون دولار.
 
وقال رئيس اتحاد نقابات العمال الإسرائيلية، خلال احتجاج لموظفي "العال"، الأحد، في مطار بن غوريون في تل أبيب، إن الشركة وأطرافا آخرين في صناعة الطيران "يواجهون الانهيار".
 
ونقل بيان الاتحاد عن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أرنون بن دفيد قوله: "نحن في حالة طوارئ".
 
وأضاف "العال (...) تواجه الانهيار، ولا أحد يهتم".
 
وناشد بن دفيد "الحكومة الإسرائيلية ورئيسها (...) تقديم دعم مؤقت للشركة لتتمكن من البقاء".
 
وبحسب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، فإن "محادثات ماراثونية" تجري بين النقابة ولجنة العمال في "العال" من جهة والإدارة من جهة أخرى.
 
وسجلت إسرائيل سبع حالات مؤكدة بالفيروس الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية اسم كوفيد 19، إلى جانب حجر صحي طاول الآلاف.
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