الليرة التركية مستقرة بعد تسجيل قاع 17 شهرا بفعل مخاوف سوريا والفيروس

A + A -

استقرت الليرة التركية صباح يوم الاثنين بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في 17 شهرا مع تأجج بواعث القلق في أوساط المستثمرين جراء الحرب الدائرة في سوريا والمخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وفي الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، سجلت الليرة 6.2360 مقابل الدولار، بعد أن لامست مستوى متدنيا بلغ 6.2640 في المعاملات الآسيوية. وأغلقت العملة على 6.2400 يوم الجمعة.

وقال متعامل بمكتب الخزانة في أحد البنوك ”الليرة تحت ضغط بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية،“ مضيفا أن مستويات 6.25 و6.3 ليرة للدولار ستنال متابعة لصيقة.

وتتنامى الآمال بين المستثمرين في استجابة عالمية منسقة على صعيد السياسات النقدية لاحتواء الأثر الاقتصادي المدمر لوباء فيروس كورونا، إذ يتوقعون تخفيضات على سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).