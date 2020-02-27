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مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة تسجل ذروة 12.5 عام في يناير

27
FEBRUARY
2020
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صعدت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة إلى أعلى مستوياتها في 12 عاما ونصف في يناير كانون الثاني، مما يشير إلى قوة في سوق الإسكان قد تساعد في تعويض أي ضرر يلحق بالاقتصاد نتيجة فيروس كورونا والإبقاء على النمو الاقتصادي الأطول في التاريخ.
 
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.9 بالمئة إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية بلغت 764 ألف وحدة الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ يوليو تموز 2007.
 
وجرى تعديل مبيعات ديسمبر كانون الأول بالزيادة إلى 708 آلاف وحدة من 694 ألفا في القراءة السابقة. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل نحو 12.3 بالمئة من مبيعات سوق الإسكان، 3.5 بالمئة إلى معدل يبلغ 710 آلاف وحدة في يناير كانون الثاني.
 
تُستمد بيانات مبيعات المنازل الجديدة من واقع التراخيص وتميل إلى التذبذب من شهر لآخر. وارتفعت المبيعات 18.6 بالمئة عنها قبل عام.
Reuters
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