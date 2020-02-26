خبراء يتحدثون عن تأثير "كورونا" على الاقتصاد الروسي

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تحدث خبراء عن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الروسي، ويأتي ذلك في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب انتشار هذا الفيروس المستجد.

وقال أوليغ شيريدنيشنكو الأستاذ بكلية الاقتصاد في أكاديمية "بليخانوفا" الروسية، إن خسائر الاقتصاد الروسي بسبب "كورونا" يمكن أن تصل إلى حوالي 100 مليار روبل (نحو 1.58 مليار دولار).

ويرى الخبير أن قطاعات من الاقتصاد الروسي ستتمكن من تعويض بعض خسائرها بعد تجاوز مرحلة ذروة الفيروس الشهر المقبل، وسيتزامن ذلك مع الجهود التي سيبذلها الاقتصاد الصيني لتعويض الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام الجاري بسبب الفيروس.

كذلك أشار إلى أن قطاعات اقتصادية مثل السياحة لن تتمكن من تعويض خسائرها التي تكبدتها، حيث تظهر التقديرات الأولية أن قطاع السياحة الروسي خسر الشهر الماضي 6 مليارات روبل.

أما عن خسائر الاقتصاد الروسي بسبب هبوط أسعار النفط جراء انتشار "كورونا"، فقد توقع ألكسندر لوسيف المدير العام لشركة الاستثمارات "سبوتنيك أوبرافلينيا كابيتالوم (لإدارة رؤوس الأموال)" أن يكلف تراجع أسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي نحو 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2020.

وكانت وسائل إعلام تحدثت مطلع شهر فبراير الجاري عن انخفاض الطلب العالمي على النفط في الصين بنسبة 20% من مستوى الاستهلاك الطبيعي لهذه الفترة من الوقت، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا"، ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ الأزمة العالمية 2008 – 2009.