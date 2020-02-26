living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء يتحدثون عن تأثير "كورونا" على الاقتصاد الروسي

26
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث خبراء عن تداعيات انتشار فيروس "كورونا" على الاقتصاد الروسي، ويأتي ذلك في وقت يتخوف فيه المستثمرون من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب انتشار هذا الفيروس المستجد.
 
وقال أوليغ شيريدنيشنكو الأستاذ بكلية الاقتصاد في أكاديمية "بليخانوفا" الروسية، إن خسائر الاقتصاد الروسي بسبب "كورونا" يمكن أن تصل إلى حوالي 100 مليار روبل (نحو 1.58 مليار دولار).
 
ويرى الخبير أن قطاعات من الاقتصاد الروسي ستتمكن من تعويض بعض خسائرها بعد تجاوز مرحلة ذروة الفيروس الشهر المقبل، وسيتزامن ذلك مع الجهود التي سيبذلها الاقتصاد الصيني لتعويض الخسائر التي تكبدها منذ بداية العام الجاري بسبب الفيروس.
 
كذلك أشار إلى أن قطاعات اقتصادية مثل السياحة لن تتمكن من تعويض خسائرها التي تكبدتها، حيث تظهر التقديرات الأولية أن قطاع السياحة الروسي خسر الشهر الماضي 6 مليارات روبل.
 
أما عن خسائر الاقتصاد الروسي بسبب هبوط أسعار النفط جراء انتشار "كورونا"، فقد توقع ألكسندر لوسيف المدير العام لشركة الاستثمارات "سبوتنيك أوبرافلينيا كابيتالوم (لإدارة رؤوس الأموال)" أن يكلف تراجع أسعار النفط الخام الاقتصاد الروسي نحو 5 مليارات دولار في الربع الأول من 2020.
 
وكانت وسائل إعلام تحدثت مطلع شهر فبراير الجاري عن انخفاض الطلب العالمي على النفط في الصين بنسبة 20% من مستوى الاستهلاك الطبيعي لهذه الفترة من الوقت، وذلك بسبب تفشي فيروس "كورونا"، ويعد هذا الانخفاض الأكبر منذ الأزمة العالمية 2008 – 2009.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout