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موجة بيع واسعة في البورصة الأمريكية

26
FEBRUARY
2020
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هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي وسط موجة بيع واسعة، حيث يقوم المتعاملون بالتخلص من الأصول ذات المخاطر العالية.
 
ويأتي ذلك وسط مخاوف شديدة من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد في العالم.
 
وبحسب تقديرات كبير المحللين في "ستاندرد آند بورز داو جونز" للمؤشرات، هوارد سيلفربلات، فإن المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خسر 1.737 تريليون دولار من قيمته في يومين.
 
وأوضح الخبير أن المؤشر خسر 810 مليارات دولار خلال تعاملات الثلاثاء لتضاف هذه الخسائر إلى 927 مليار دولار فقدها "ستاندرد آند بورز 500" الاثنين، وفقا لما نقلته قناة CNBC.
 
وانخفض المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" خلال الجلستين الماضيتين بنسبة 6.3%، وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ 2015.
 
وعلى صعيد التداولات، أغلق المؤشر "داو جونز الصناعي" تعاملات أمس الثلاثاء على تراجع حاد بلغت نسبته 3.15% عند 27081.36 نقطة، فيما تراجع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 3.03%% إلى 3128.21 نقطة.
 
أما المؤشر "ناسداك المجمع" فقد هبط بنسبة 2.77% لينهي تعاملات الثلاثاء عند مستوى الـ8965.61 نقطة.
روسيا اليوم
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