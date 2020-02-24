مديرة صندوق النقد: فيروس كورونا ستكون له تداعيات اقتصادية حتى بعد السيطرة عليه

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قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي يوم الأحد إن فيروس كورونا الذي ظهر أولا في الصين سيكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي حتى إذا تم احتواؤه سريعا وإن من الحكمة الاستعداد للمزيد من هذه التداعيات.

ودعت جورجيفا، في بيان بعد اجتماع لمسؤولين ماليين من دول مجموعة العشرين، إلى تنسيق الجهود لاحتواء أثر الفيروس على البشر وعلى الاقتصاد.

وقالت في بيان ”قطعا نأمل في نهاية سريعة (للتفشي)، لكن مع وضع حالة الغموض الحالية في الاعتبار فإن من الحصافة الاستعداد لمزيد من السيناريوهات السلبية“.