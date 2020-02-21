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إمبيد يقود سيكسرز للفوز 112-104 على نتس بعد وقت إضافي

21
FEBRUARY
2020
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سجل جويل إمبيد 39 نقطة ليقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 112-104 على ضيفه بروكلين نتس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.
 
وهذا هو الفوز الرابع على التوالي لسيكسرز الذي حافظ على أفضل سجل بين جميع فرق البطولة على أرضه برصيد 26 فوزا مقابل هزيمتين فقط.
 
وبدأ سيكسرز المباراة بشكل رائع وتقدم 22-6 في ظل أداء دفاعي مذهل من الكاميروني إمبيد وعلى الرغم من غياب بن سيمونز.
 
لكن الفريق الضيف استعاد توازنه لينتهي الربع الأول 26-20 بعدما أحرز نتس 14 نقطة مقابل أربع نقاط لسيكسرز.
 
وواصل نتس انتفاضته في الربع الثاني وتقدم بفارق 20 نقطة بفضل مسيرة رائعة سجل خلالها 44 نقطة منذ منتصف الربع الأول مقابل ثماني نقاط لسيكسرز.
 
واكتفى سيكسرز بتسجيل 16 نقطة في الربع الثاني إذ انتهى الشوط الأول 52-42 لصالح الفريق الضيف.
 
ويدين نتس بالفضل في انتفاضته لكاريس ليفرت الذي أحرز 11 نقطة في الربع الثاني في ظل غياب كايري إيرفينج الذي ربما يبتعد حتى نهاية الموسم إذ سيخضع لجراحة في الكتف وهي الإصابة التي أبعدته عن 26 مباراة هذا الموسم.
 
وتحسن أداء سيكسرز في الربع الثالث الذي أنهاه متفوقا على ضيفه بفارق تسع نقاط لتصبح النتيجة 78-77 لصالح نتس.
 
وتبادل الفريقان التقدم في الربع الأخير وسجل سبنسر دينويدي نقطتين ليجعل النتيجة 103-101 لصالح نتس قبل 30.5 ثانية من النهاية.
 
وحصل إمبيد على رميتين حرتين نفذها بنجاح ليدرك التعادل قبل 16.2 ثانية من النهاية لتذهب الهجمة الأخيرة إلى نتس.
 
ووصلت الكرة إلى ويلسون تشاندلر أسفل السلة لكن إمبيد ضيق عليه الخناق لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل.
 
وفي الوقت الإضافي استطاع سيكسرز تسجيل تسع نقاط من بينها خمس نقاط من أليك بيركس مقابل نقطة واحدة لنتس لينتزع الفوز.
 
وتصدر إمبيد قائمة مسجلي سيكسرز برصيد 39 نقطة كما استحوذ على 16 كرة مرتدة وتبعه توبياس هاريس وبيركس ولكل منهما 22 و19 نقطة على الترتيب.
 
وكان ليفرت الأكثر تسجيلا في صفوف نتس برصيد 25 نقطة وأضاف دينويدي 22 نقطة.
 
ويحتل سيكسرز المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 35 فوزا و21 هزيمة ويتقدم بمركزين على نتس الذي تلقى الخسارة 29 مقابل 25 فوزا.
 
وسجل يانيس أنتيتوكومبو 33 نقطة ليقود ميلووكي باكس للفوز 126-106 على ديترويت بيستونز.
 
وأحرز تراي يانج 50 نقطة وهي الأعلى في مباراة واحدة في مسيرته حتى الآن لينتصر أتلانتا هوكس 129-124 على ضيفه ميامي هيت.
 
وتغلب تشارلوت هورنتس 103-93 على شيكاجو بولز.
Reuters
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