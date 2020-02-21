living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ناميبيا تلبي "الشغف" الأمريكي للحم الأحمر

21
FEBRUARY
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أصبحت ناميبيا أول دولة إفريقية تصدر اللحوم الحمراء إلى الولايات المتحدة، بعد إرسالها أول شحنة تجارية من اللحم البقري تزن 25 طن إلى ولاية فيلاديلفيا الأمريكية.
 
وتعتزم الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية، تصدير اللحوم المختلفة إلى الولايات المتحدة، حيث قامت بداية بإرسال شحنة تزن 25 طن من اللحم البقري إلى فيلاديلفيا، ومن المقرر أن يصل حجم الصادرات إلى 860 طن من اللحوم المختلفة خلال 2020، ليصبح 5 آلاف طن بحلول العام 2025.
 
ويأتي ذلك بعد 18 عاما من المفاوضات بين البلدين على أنظمة السلامة واللوجستيات المتعلقة بتصدير اللحوم.
 
ووفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة تتصدر القائمة العالمية من حيث استهلاك اللحوم الحمراء، إذ يستهلك المواطن الأمريكي وسطيا 120 كيلوغراما من اللحوم سنويا.
 
جدير بالذكر، أن ناميبيا المعروفة بـ(لحوم الأبقار الخالية من الهرمونات)، صدرت خلال عام 2019، حوالي 12.4 ألف طن من اللحوم المختلفة إلى النرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والسوق الصينية، كما تسعى حاليا للاستفادة من السوق الاستهلاكية الأمريكية ذات القوة الشرائية العالية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout