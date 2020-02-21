مصر.. الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير

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أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، بما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وذكر بيان البنك أن المركزي المصري أبقى على سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 13.25 بالمئة وسعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة.

وفي الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في 16 يناير، أبقى البنك المركزي سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 13.25 بالمئة، وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 12.25 بالمئة.

يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة المصرية، الأربعاء، أن اقتصاد البلاد نما بنسبة 5.6 بالمئة في 6 أشهر، حتى ديسمبر الماضي.

وتعزز الاقتصاد المصري في السنوات الثلاث الأخيرة، بفضل ارتفاع دخل السياحة، وتحويلات قوية من المصريين العاملين في الخارج، وبدء الإنتاج من حقول غاز طبيعي مكتشفة حديثا.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز في يناير أن ينمو الاقتصاد 5.8 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، و5.9 بالمئة في عام 2020-2021.