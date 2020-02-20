وزير المال ينفي!

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صدر عن المكتب الاعلامي في وزارة المالية، البيان الآتي:

"في إطار حملة افتراء منظمة، يتم التداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخبر ملفق يزعم أن وزارة المالية استعانت بالشركة الاستشارية المالية Moelis& Company التي يعمل فيها نجل وزير المالية، كريم غازي وزني، لوضع مخطط مالي لهيكلة وجدولة الدين العام.

ينفي المكتب الإعلامي لوزير المالية هذا الخبر جملة وتفصيلا ويضعه في خانة الأخبار الكاذبة والمفبركة والمضللة ويؤكد أنه عار من الصحة، متمنيا على الجميع التدقيق في أي خبر قبل تداوله، حرصا على الحقيقة والصدقية.

ويهم مكتب وزير المالية أن يوضح أن الشركات الاستشارية المالية التي وجهت دعوة إليها هي التالية:

1- Lazard

2- Rothschild

3- Gugeinheim

4- Houlihan Lokey

5- Citibank

6- JP Morgan

7- PJT Partners

8- Newstate Partners

9- Standard Chartered

10- GSA Partners

11- Deutche Bank

12- White Oak