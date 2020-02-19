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واشنطن تفرض عقوبات على عملاق النفط الروسي

19
FEBRUARY
2020
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أدرجت الولايات المتحدة في قائمتها للعقوبات ضد فينزويلا، شركة Rosneft Trading SA المسجلة في سويسرا، والمتفرعة عن عملاق النفط الروسي "روس نفط".
 
وقالت الخزانة الأمريكية، إن العقوبات استهدفت رئيس مجلس إدارة الشركة ديديو كازيميرو، متهمة الشركة ورئيسها بمساعدة ما وصفته بـ"النظام الفنزويلي غير الشرعي" ورئيسه نيكولاس مادورو عن طريق "التوسط في عملية بيع ونقل الخام الفنزويلي" والتعامل مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA.
 
وأكدت تصميم الولايات المتحدة على "منع نهب الأصول النفطية لفنزويلا من قبل نظام مادورو الفاسد".
 
ويقضي هذا القرار بتجميد جميع أصول Rosneft Trading الخاضعة للسيادة القضائية الأمريكية، فضلا عن منع الأمريكيين من التعامل تجاريا معها.
 
وتمنح السلطات الأمريكية الشركات والأفراد 90 يوما لإنهاء الصفقات والتعاملات مع Rosneft Trading.
 
ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن قرار العقوبات اتخذ بتنسيق مع رئيس البلاد دونالد ترامب.
 
و"روس نفط" مشمولة بـ"القائمة السوداء" الأمريكية المتعلقة بالأحداث الأوكرانية منذ عام 2014، فيما هي بين كبريات شركات النفط والغاز في العالم، وأكبر منتج للنفط في روسيا.
روسيا اليوم
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