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عدوى "كورونا" تصيب "آبل"

19
FEBRUARY
2020
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حذرت شركة التكنولوجيا الأغلى في العالم "آبل"، من أن قيمة مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي، قد تتضرر بفعل تداعيات تفشي فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصيني.
 
وقالت الشركة، إنها قد لا تتمكن من تحقيق الهدف، الذي وضعته قبل حوالي ثلاثة أسابيع، في ما يتعلق برقم المبيعات الخاص بها خلال الربع الحالي من العام والذي ينتهي في مارس 2020، حيث توقعت الشركة إيرادات لهذه الفترة تتراوح بين 63 و67 مليار دولار.
 
وأضافت الشركة، أنه في ظل تفشي الوباء الجديد في الصين، فإن مرافق التصنيع الخاصة بالشركة هناك تعمل بوتيرة أبطأ من المتوقع، كما لا تزال بعض متاجر التجزئة الخاصة بالشركة في الصين مغلقة، أو تعمل لساعات أقل من الطبيعي، مما يؤدي بدوره إلى نقص في عرض هواتف "آيفون" المتاحة للبيع في العالم.
 
ويتوقع محللون، انخفاض الطلب الصيني على الهواتف الذكية بواقع النصف خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بسبب استمرار تفشي المرض، حيث تعتبر الصين أكبر سوق لهذه الأجهزة في العالم.
 
وأودى الفيروس بحياة 1900 شخص في الصين، بالإضافة لإصابة 72 ألفا، الأمر الذي دفع بملايين الصينيين لالتزام منازلهم حتى بعد انقضاء عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها، مما أحدث تأخيرا في إعادة تشغيل المصانع بالإضافة لانقطاع في سلاسل الإمدادات من السلع الضرورية.
Reuters
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