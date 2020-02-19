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أكثر 10 وظائف جنيا للأموال في الولايات المتحدة

19
FEBRUARY
2020
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يعتقد كثيرون أن الرواتب في القطاع المالي والمصرفي مجزية مقارنة برواتب القطاعات الأخرى، لكن ذلك ليس صحيحا، على الأقل في الولايات المتحدة.
 
فقد كشف تقرير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية، الأربعاء، أن أعلى 10 وظائف تجني أموالا في الولايات المتحدة توجد جميعها في "القطاع الطبي".
 
ولم تنس الشبكة الأميركية الإشارة إلى أن الفوز بهذه الوظائف المجزية ليس بالأمر السهل، وإنما يأتي ذلك بعد رحلة دراسية شاقة وبكل تأكيد ليست رخيصة.
 
وعلى سبيل المثال تكلف 4 سنوات من دراسة الطب في الجامعات العامة 250 ألف دولار، و330 ألفا في الجامعات الخاصة.
 
وقالت "فوكس نيوز" إن أفضل 5 مهن في الولايات المتحدة من حيث الراتب، تجني سنويا ما يفوق 200 ألف دولار، بما يفوق بـ150 ألفا متوسط الدخل العام في البلاد الذي يقدره جهاز الإحصاء بـ49 ألف دولار.
 
واعتمد تصنيف الوظائف الأكثر جنيا للأموال على بيانات الوظائف والأجور الفيدرالية.
 
والوظائف هي على النحو التالي:
 
1. طبيب التخدير: يتقاضى أجرا سنويا يصل إلى 267 ألف دولار سنويا.
 
2. الجراح: يتقاضى أجرا يصل إلى 255 ألف دولار في العام.
 
3. الجراح المتخصص في الوجه والفم والفكين: يحقق دخلا يصل إلى 242 ألف دولار سنويا.
 
4. طبيب النساء والتوليد: يتقاضى أجرا يصل إلى 238 ألف دولار في العام.
 
5. اختصاصي تقويم الأسنان: يحقق دخلا يصل إلى 225 ألف دولار سنويا.
 
6. الطبيب النفسي: يتقاضى أجرا يصل إلى 220 ألف دولار في العام.
 
7. الطبيب العام: ينال ما معدله 196 ألف دولار في العام.
 
8. إخصائي تبديلات الأسنان: يتقاضى أجرا يصل إلى 191 ألف دولار في العام.
 
9. طبيب الأطفال: ينال ما معدله 183 ألف دولار في العام.
 
10. طبيب الأسنان: يبلغ متوسط رواتب ممتهني هذا العام 175 ألف دولار في العام.
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