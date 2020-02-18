بيان هام من مؤسسة "الضمان الإجتماعي"!

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صدر عن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي البيان التالي:

"حيث أن قسم الضمان الإختياري في الصندوق الوطني للضمان الاحتماعي يعاني من عدم التوازن المالي منذ انطلاقته في العام ٢٠٠٤، وبالرغم من تمنّع الدولة اللبنانية من تسديد الديون المتوجبة لهذا الفرع. وحيث ان الضرورة تقضي برفد هذا الفرع مالياً كون أكثر المستفيدين من هذا الفرع هم من أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية.

لذلك:

أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي القرار رقم ١٠٠ تاريخ ١٧/ ٢/ ٢٠٢٠ قضى بموجبه إعطاء المكاتب الإقليمية والمحلية سلفات إستثنائية بقيمة ٣ مليارات ل. ل. شملت ٣٢ مكتباً إلى جانب كل مكتب حصّته منها على أن تعطى الأولوية بالدفع لأصحاب الأمراض السرطانية والمستعصية مقرونة بلوائح إسمية بالمعاملات المدفوعة لدى تسديد هذه السلفات في مهلة أقصاها ٣١ آذار ٢٠٢٠.

وبهذه المناسبة يطالب المدير العام د. كركي الدولة اللبنانية الاسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، لا سيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكيناً للمؤسسة من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والاستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمّل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق".