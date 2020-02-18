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الذهب يرتفع بفعل تنامي أثر تفشي الفيروس على الشركات

18
FEBRUARY
2020
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ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الثلاثاء، يحفزها الطلب على الملاذات الآمنة بعد تحذير من أبل بشأن الإيرادات مما سلط الضوء على التداعيات المالية لوباء فيروس كورونا في الصين.
 
وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1586.93 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن ذروته منذ الثالث من فبراير شباط عند 1587.40 دولار.
 
وتقدمت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1590 دولارا.
 
وقالت مارجريت يانج يان محللة السوق لدى سي.إم.سي ماركتس ”أسواق آسيا والمحيط الهادي فتحت على تراجع واسع النطاق. المستثمرون يساروهم حاليا قلق بالغ حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا، فضلا عن تأثيره على ثقة الشركات والطلب الاستهلاكي.“
 
وخفضت أبل توقعات إيرادات الربع الأول من العام بفعل التعطيلات الصينية الناجمة عن الفيروس وتقلص الطلب من السوق الصينية، مما أفضى بحسب مارجريت إلى عزوف عن المخاطرة.
 
وأبل من أكبر الشركات الغربية التي ستتأثر سلبا بتفشي المرض.
 
وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقر البلاديوم عند 2522.79 دولار للأوقية في المعاملات الفورية بعد أن اقترب من ذروة شهر عند 2538.25 دولار في وقت سابق من الجلسة.
 
وزادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.86 دولار، في حين صعد البلاتين 0.5 بالمئة مسجلا 973.49 دولار للأوقية.
Reuters
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