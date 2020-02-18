أكبر بنك أوروبي يبيع أصولا بـ100 مليار دولار

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قالت المجموعة المصرفية البريطانية HSBC اليوم، إنها ستبيع أصولا بقيمة 100 مليار دولار، وذلك في إطار إصلاحات جذرية ستعني إلغاء 35 ألف وظيفة على مدى ثلاث سنوات.

ويسعى مصرف HSBC منذ فترة طويلة لتعزيز قدرته التنافسية، بينما يواجه العديد من التحديات مثل تباطؤ النمو في الأسواق الرئيسية وانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، فضلا عن خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة.

وقال الرئيس التنفيذي المؤقت للمجموعة نويل كوين "على مستوى البرنامج ككل من المرجح أن ينخفض عدد العاملين من 235 ألفا إلى ما يقرب من 200 ألف على مدى ثلاثة أعوام".

ووفقا لـ HSBC، أكبر بنك أوروبي، فإن الأرباح قبل الضرائب انخفضت بمقدار الثلث إلى 13.35 مليار دولار في 2019، وهو ما يقل كثيرا عن التوقعات، التي أشارت إلى 20.03 مليار دولار.

وعن تأثير انتشار فيروس "كورونا" على أنشطة المصرف، قال HSBC، إن التفشي الحالي للفيروس التاجي في الصين أثر بشكل كبير على العاملين والعملاء، وقد يخفض الإيرادات على المدى الطويل، ويتسبب في زيادة القروض الرديئة.