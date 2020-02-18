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نيسان.. إدارة جديدة بعد "جلسة صاخبة"

18
FEBRUARY
2020
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وافق المساهمون في "نيسان" على مجلس الإدارة الجديدة للمجموعة اليابانية، في تصويت جرى خلال جمعية عامة استثنائية، سادها التوتر وسط تدهور نتائج الشركة.
 
وبعد جلسة طويلة في مقر المجموعة في يوكوهاما، ضاحية طوكيو، تم بثها مباشرة على الموقع الإلكتروني لنيسان، وافق المساهمون على تعيين 4 أعضاء جدد في مجلس الإدارة، بمن فيهم رئيسه ماكوتو أوشيدا.
 
أما الأعضاء الأربعة الآخرون فهم المدير الجديد للعمليات أشواني غوبتا، الذي قدم من مجموعة "ميتسوبيشي موتورز" ونائب للمدير العام هيديوكي ساكاموتو، ومدير من رينو بيار فلوريو، الذي يشارك بصفته ممثلاً من الخارج.
 
وكان أوشيدا عين بعد رحيل هيروتو سايكاوا في سبتمبر، بسبب مخالفات تتعلق بمكافآت حصل عليها عندما كان كارلوس غصن رئيساً للمجموعة.
 
وخلال الجلسة، وجّه مساهمون غاضبون انتقادات حادة إلى مسؤولي الشركة بسبب انخفاض الأرباح، وتدهور سهر سهم الشركة، وأجور مسؤوليها الكبار، واستخدام احدهم لسيارة من طراز منافس.
 
ولم توزع الشركة أرباحاً على المساهمين بعد تسجيل خسارة صافية قدرها 26.1 ين في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهي أول خسارة تسجلها الشركة في فصل ثالث منذ أكثر من عقد.
 
 وتسعى نيسان لاستعادة سمعتها بعد اعتقال رئيسها السابق كارلوس غصن بتهمة إساءة الأمانة، وهروبه المثير لاحقاً.
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